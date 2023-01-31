Нет смысла утаивать: в Сети раскрыли многолетнюю семейную тайну Софии Ротару

В последнее время все внимание публики приковано к Софии Ротару. Певица давно покинула территорию РФ и ведет уединенный образ жизни, но, несмотря на это, в Сети постоянно находятся инфоповоды, связанные с ней. На этот раз фолловеры раскрыли тайну сценического псевдонима артистки.

Так, удалось установить, что знаменитость родилась в румынской деревне и изначально ее фамилия была Ротарь: семья будущей звезды была вынуждена изменить фамилию после Второй Мировой войны. А Ротару певица стала тогда, когда она приобрела долгожданную славу.

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