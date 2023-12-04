Объявил со сцены: Антон Лаврентьев сделал важное заявление о втором ребенке

Телеведущий, поэт и музыкант Антон Лаврентьев во время фестиваля «Новая Песня года» объявил, что его жена Алина Астровская ждет второго ребенка. В марте 2022 года у пары родился первенец.

На заявление Лаврентьева о беременности Астровской обратило внимание издание StarHit.

Поэт был ведущим мероприятия «Новая Песня года». В какой-то момент он сказал, что хочет поделиться сокровенным.

«Мы с Алиной Астровской еще раз станем родителями. Получается, папа во второй раз», - произнес 39-летний ведущий.

Его тут же поздравила соведущая Карина Кросс. Зал тоже одарил поэта аплодисментами.

Ранее поклонники обращали внимание на округлившийся живот Астровской. Однако пара не реагировала на комментарии в Сети.

Недавно супруги делились методами воспитания сына. Они признавались, что растят его свободным человеком. Готовясь к первым родам, пара ходила на курсы будущих родителей, читала специальную литературу. В их отношениях с ребенком нет запретных тем и табу.