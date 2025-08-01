Объявил о своем уходе со сцены: Гуф сможет заработать на прощальном концерте более 54 млн рублей

Алексей Долматов, более известный как Гуф, намерен попрощаться с большой сценой. Для этого рэпер организовал два концерта в Москве. За один из них он может получить более 54 миллионов рублей, передает Telegram-канал Звездач.

В рамках прощального тура Гуф даст два концерта в столице РФ, которые состоятся в ноябре текущего года. По информации журналистов, за каждый из них артист может получить внушительную сумму, которая в общем превысит 100 млн рублей.

Фанаты Гуфа уже начали активно скупать билеты на предстоящее шоу. Их даже не пугают гигантские цены. Так, цена на VIP-ложи достигает 800 тысяч рублей. Однако, несмотря на дороговизну, эти места почти разобраны.

Ранее рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, раскрыл, когда выйдет его совместный альбом с Гуфом. Предполагается, что артисты выпустят общий релиз уже этой осенью.