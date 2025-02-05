Объявил о приезде на Святую землю, но без Примадонны: Галкин* посетит Израиль с гастролями

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории России) и певица Алла Пугачева уехали из РФ после начала спецоперации. Они обосновались в Израиле. Но военные действия заставили звездных супругов покинуть и эту страну. Пара вместе с детьми перебралась на Кипр. О возвращении на Святую землю пока речи не идет, хотя муж Примадонны, по всей видимости, прощупывает почву. В ноябре этого года он собирается обратно.

Галкин* вышел на связь с подписчиками в социальных сетях и сообщил, что собирается устроить тур по Израилю. Несмотря на то, что выступление запланировано на ноябрь, артист уже начал подготовку к нему. Он обещал порадовать поклонников новой программой.

Что касается Пугачевой, то о ее возвращении в Израиль пока ничего не известно. Вероятно, она согласится составить мужу компанию, или же будет заниматься детьми в его отсутствие.

Ранее юморист вышел на связь и показал собаку, которую завел во время жизни за границей. На видео питомец рвет на мелкие части бумажный пакет.

*признан иноагентом на территории России