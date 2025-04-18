«Обвиняют меня в "продажном патриотизме"»: Чичерина ответила на слухи о большом гонораре за концерт к 9 Мая

Певица Юлия Чичерина прокомментировала новость о многомиллионных гонорарах звезд за выступления ко Дню Победы. По словам артистки, эта информация является ложью, и никакие 6 млн рублей она лично не получит за концерт в Калуге. Об этом она сообщила Kp.ru.

Юлия считает, что «вброс» сделали СМИ, а депутаты его подхватили. Она уверена, что за подобное нужно лишать депутатского статуса.

«Причем обвиняют меня в «продажном патриотизме» те, кто сам погряз во лжи и сыплет популистскими лозунгами. Таким в пору быть гадалками или уфологами, но водить за собой разъяренных горожан, выдумывая проблемы, преступно и дискредитирует власть, как таковую», - негодует Чичерина.

Певица подчеркнула — никакого концерта в Калуге у нее не планируется в принципе. А сумма гонорара в размере 6 млн рублей выдумана.

Также Юлия призналась, что на самом деле не считает себя патриотом. По ее мнению, сейчас те, кто называет себя патриотом, делят гранты и эфиры. Она же просто тихо поддерживает свою страну уже много лет.

«Я сражаюсь своими песнями за свою Родину, другим оружием не владею», - заявила артистка.

Ранее Юлия Чичерина назвала песню «Мой рок-н-ролл» своей, а не группы «Би-2».