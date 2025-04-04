«Это мой рок-н-ролл, а не их»: Чичерина ответила на проклятия Левы* из «Би-2»

Певица Юлия Чичерина высказалась о претензиях группы «Би-2» касательно песни «Мой рок-н-ролл». Она отметила, что продолжает исполнять трек даже после запрета участников музыкального коллектива, так как это «ее рок-н-ролл, а не их».

Лева*(признан иноагентом на территории РФ) из «Би-2» уже довольно давно негативно высказывается об артистке, с которой когда-то выступал на одной сцене. В разговоре с пранкерами он даже посылал проклятия в ее адрес. Однако саму Чичерину это совсем не задевает. Она рассказала, что разорвала все отношения с группой еще до начала СВО и их отъезда из страны. По словам Юлии, ей грозились запретить через суд исполнять песню «Мой рок-н-ролл» еще в 2015 году.

«Песню «Мой рок-н-ролл» включила я, если кто не знает. Ее никто не слышал. Они не могут ее петь без кого-либо, потому что не слышно ее. А я очень хорошо спокойно пою ее. С большим удовольствием. Когда мне запретили, я еще громче стала ее петь. Завершаю часто концерты ей. Нормально. Это мой рок-н-ролл, а не их», - заявила Чичерина в интервью Вячеславу Манучарову.

Также певица отметила, что всегда считала солистов «Би-2» ушлыми и мелочными людьми. По ее мнению, им всегда были важны только деньги. А с такими она общаться не любит.

Ранее у Левы* из «Би-2» нашли банковские счета и бизнес в России.

*Признан иноагентом на территории РФ