«Если бы это был обычный пожар, спаслись бы все»: Эмин высказался о теракте

Сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, певец Эмин Агаларов заявил, что, если бы в подмосковном «Крокус Сити Холле» не использовались горючие вещества при поджоге, все, кто находились в концертном зале, могли бы спастись. Об этом он рассказал в интервью изданию Forbes, опубликованном на YouTube.

«Если бы это был обычный пожар без поджога с горючими жидкостями, то я предполагаю, что спаслись бы все», - поделился музыкант.

Агаларов уточнил, что в мире не возникали бы пожары вовсе, если бы системы пожаротушения могли «потушить теракт». По его словам, пожарные системы не могут справляться с поджогом с горючими смесями. В ином случае возгораний бы не было вовсе.

Напомним, что 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», расположенном в подмосковном Красногорске, произошел теракт. Группа вооруженных террористов ворвалась в концертный зал, расстреляла посетителей и устроила пожар. В результате ЧП пострадало свыше 180 человек.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ проверит певицу Манижу после поста о теракте в «Крокус Сити Холле».