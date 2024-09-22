Обвиняли в кражах денег с банковских карт музыканта и его жены: экс-помощнице Шнурова вынесли приговор

Хамовнический суд Москвы вынес приговор Анастасии Кулигиной, экс-администратору и помощнице лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Ее признали виновной в краже денег, передает «Ъ».

По данным СМИ, девушка регулярно воровала средства с банковской карта музыканта и его бывшей супруги. Кроме того, в уголовном деле фигурирует один эпизод, в рамках которого Анастасия присвоила себе гонорар Шнурова.

Изначально помощница исполнителя отрицала вину. Однако на одном из судебных изменила показания и призналась в содеянном. За раскаяние и помощь в раскрытии дела Кулигину приговорили к 8 годам условно. Также ее обязали возместить ущерб потерпевшим.

Ранее сообщалось, что Шнуров пошел на ряд изменений, чтобы восстановить репутацию. Артисту пришлось отказаться от алкоголя и мата. Сергей взял на себя такие обязательства перед большими концертами.