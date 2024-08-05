Сергей Шнуров отказался от алкоголя и мата, чтобы восстановить репутацию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, музыкант взял на себя обязательства перед большими концертами, чтобы восстановить репутацию и избежать отмены группы «Ленинград». В первую очередь, он пообещал не покидать страну, отказался от алкоголя, мата и опасных видов спорта. Артист обязуется следить за своим психологическим состоянием и соблюдать режим сна. Кроме того, ему запрещено брать деньги от иностранных организаций, чтобы не стать иноагентом.

При этом, как сообщает источник, ограничения не распространяются на частные выступления. За 45-минутный концерт Шнуров просит 350 тысяч евро.

Ранее певец Сергей Шнуров отказался вернуть 140 млн за отмененные концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Осенью 2023 года артист угодил в скандал. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Иван Ургант анонсировал тур по Европе после череды отмен. Ургант выступит с Владимиром Познером в Испании и Франции.