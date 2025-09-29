Обвиняется в растрате средств: Владимир Кехман снят с поста генерального директора МХАТ имени Горького

Владимир Кехман снят с поста генерального директора МХАТ имени Горького. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник. В культурном учреждении пока никак не прокомментировали соответствующую информацию.

Кехман попал в поле зрения правоохранительных органов минувшим летом. В июле ему предъявили обвинение в растрате средств, выделенных на реконструкцию старой сцены Московского художественного академического театра имени Горького.

В рамках уголовного дела Басманный суд Москвы наложил арест на недвижимость Кехмана, его автомобили и банковские счета родственников.

Также бывшему генеральному директору МХАТ имени Горького предъявили обвинение во взяточничестве. По версии следствия, как пишут журналисты «Фонтанки», Кехман получил в пользование «Мерседес» V-класса за 27 млн рублей за помощь с контрактом на проведение строительных работ.