Обвиняемый в смерти ребенка блогер-сыроед Максим Лютый дал показания

Блогера Максима Лютого, практикующего сыроедение и питание праной (энергией солнца), подозревают в смерти грудного ребенка. Отца на днях арестовали в Сочи.

Правоохранительные органы выяснили, что Максим три раза забирал у матери малыша и сутки не давал ему еды. Когда сыну стало плохо, он привез его в больницу. Однако спасти ребенка не удалось.

Сейчас блогеру предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание». При установлении вины, Максима ждёт 7 лет лишения свободы.

Отмечается, что супруга Оксана рожала дома и ребенка не регистрировала в медучреждении. Сейчас она также находится под следствием, ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Ранее мы писали, что мать умершего ребенка в Сочи втайне питалась у соседей.