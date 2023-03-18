Обвиняемый в смерти ребенка блогер-сыроед Максим Лютый дал показания
Блогер-сыроед Максим Лютый дал показания по смерти грудного сына .
Фото: freepik
Блогера Максима Лютого, практикующего сыроедение и питание праной (энергией солнца), подозревают в смерти грудного ребенка. Отца на днях арестовали в Сочи.
Правоохранительные органы выяснили, что Максим три раза забирал у матери малыша и сутки не давал ему еды. Когда сыну стало плохо, он привез его в больницу. Однако спасти ребенка не удалось.
Сейчас блогеру предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание». При установлении вины, Максима ждёт 7 лет лишения свободы.
Отмечается, что супруга Оксана рожала дома и ребенка не регистрировала в медучреждении. Сейчас она также находится под следствием, ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности.
Ранее мы писали, что мать умершего ребенка в Сочи втайне питалась у соседей.