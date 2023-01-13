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21:00, 13 января 2023
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Обвиняемую в употреблении запрещенных веществ Камилу Валиеву оправдали

Обвиняемую в употреблении запрещенных веществ Камилу Валиеву оправдали

Фото: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Фигуристку Камилу Валиеву оправдали по делу о нарушении антидопинговых правил. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признало, что вины спортсменки в попадании запрещенного вещества в организм нет. Единственная мера, которая принята против Валиевой в России, - это аннулирование итогов чемпионата 2021 года, где фигуристка завоевала золотую медаль.

С выводами не согласилось Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Оно запросило копию мотивированного решения организации. В WADA намерены обратиться в Спортивный арбитражный суд «в зависимости от ситуации».

Напомним, 16-летнюю Валиеву обвиняли в употреблении триметазидина. Вещество нашли в ее пробе во время Олимпийских игр, проходящих в Пекине.

Ранее стало известно, кто спас карьеру талантливой фигуристки в переломный момент.

Источник фото:Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:ТАСС
Теги:
#Камила Валиева
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#фигурное катание
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