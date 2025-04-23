Обвиняемую в отмывании денег блогершу Митрошину проверят и на другие эпизоды

Закончить расследование по уголовному делу не представляется возможным, заявил следователь во время очередной судебного заседания с блогершей Александрой Митрошиной. Девушку планируют проверить по другим эпизодам преступлений, передает РИА Новости.

Сегодня, 23 апреля, состоялось судебное заседание, на котором решается вопрос о продлении домашнего ареста блогера, обвиняемого в отмывании денег. Во время выступления следователь заявил, что необходимо провести дополнительную работу в отношении фигурантки.

«Необходимо проанализировать сведения о финансово-хозяйственной деятельности по Митрошиной, в том числе на дополнительные эпизоды преступной деятельности», — считает сторона обвинения.

Ранее блогер Ольга Берек обвинила Митрошину в воровстве идей. По словам инфлюенсера, коллега заработала на этом миллиарды рублей.