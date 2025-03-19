Блогер Ольга Берек обвинила 30-летнюю Александру Митрошину в воровстве идей. Об этом стало известно в эфире шоу «Пусть говорят».

В начале 2025 года Митрошину отправили под домашний арест из-за разбирательств по делу об уклонении от выплат налогов. В студии ТВ разобрали ситуацию блогерши и обвинили ее в воровстве идей. Ольга утверждает, что именно она является «матерью бложьей», а коллега заработала миллиарды на ее продуктах.

«Помню, Саша появилась в чате, где можно было купить — продать блогеров. Митрошина со мной дружила, мы вели прямые эфиры, а потом тон ее резко изменился, она начала пропадать. И дальше я узнаю, что она создала такой же чат», — высказалась Ольга.

После этого, по словам блогерши, Митрошина копировала каждое ее действие и даже, вслед за Ольгой, создала бот. Берек возмущена тем, что коллега выдавала свои продукты за оригинальные идеи.

«Единственное, что я ей написала: «Я ненавижу людей, которые воруют чужое». Все, дальше блок, и мы с ней не общались никогда», — резюмировала блогерша.

Ранее психолог Станислав Самбурский заявил, что Митрошина хотела вызвать сочувствие в суде. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».