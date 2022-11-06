13:01, 06 ноября 2022
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Прилучный против журналиста: кто победил в драке?
Актер Павел Прилучный схватил журналиста за грудки. Дело в том, что изначально на камеру попал инцидент с таксистом.
Прилучный с Брутян и тещей выходили из кинотеатра, когда заметили мешающее такси рядом с их автомобилем. Актер подошел к водителю, после чего случился эмоциональный разговор.
Когда Прилучный заметил, что это заснял журналист, он попросил удалить кадры. Оператор опустил камеру, однако нецензурная лексика артиста и угрозы были записаны.
Фото: Kashaev Pavel/East News