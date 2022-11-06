Прилучный против журналиста: кто победил в драке?

Актер Павел Прилучный схватил журналиста за грудки. Дело в том, что изначально на камеру попал инцидент с таксистом.

Прилучный с Брутян и тещей выходили из кинотеатра, когда заметили мешающее такси рядом с их автомобилем. Актер подошел к водителю, после чего случился эмоциональный разговор.

Когда Прилучный заметил, что это заснял журналист, он попросил удалить кадры. Оператор опустил камеру, однако нецензурная лексика артиста и угрозы были записаны.

Фото: Kashaev Pavel/East News