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13:01, 06 ноября 2022
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Прилучный против журналиста: кто победил в драке?

Kashaev Pavel/East News

Актер Павел Прилучный схватил журналиста за грудки. Дело в том, что изначально на камеру попал инцидент с таксистом.

Прилучный с Брутян и тещей выходили из кинотеатра, когда заметили мешающее такси рядом с их автомобилем. Актер подошел к водителю, после чего случился эмоциональный разговор.

Когда Прилучный заметил, что это заснял журналист, он попросил удалить кадры. Оператор опустил камеру, однако нецензурная лексика артиста и угрозы были записаны.

Фото: Kashaev Pavel/East News

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