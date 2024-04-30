Обвиняемому в домогательствах актеру Жерару Депардье грозит от пяти лет тюрьмы

Обвиняемому в сексуальных домогательствах 55-летнему актёру Жерару Депардье грозит от пяти лет тюремного заключения. Об этом рассказал французский адвокат Алан Дюфло.

По его словам, если вина звезды французских комедий будет доказана, он также должен будет выплатить штраф в размере до 75 тысяч евро. При этом не исключается, что при наличии «особых обстоятельств» сумма может значительно вырасти.

«И суд, может, и состоится, но точно не раньше, чем через несколько лет, учитывая медлительность правосудия во Франции», — сказал Дюфло в беседе с РЕН ТВ.

При этом приговор будет оглашен в присутствии пострадавших от действий Депардье женщин.

Ранее сообщалось, что в Париже задержали Жерара Депардье. Актера обвинили в насилии две женщины. Потерпевшие рассказали о приставаниях звезды в 2014 году на съемках фильма «Маг и сиамцы» и в 2021 году во время работы над «Зелеными ставнями». По словам одной из женщин, актер схватил ее за ноги и прижал к стене. Депардье отказался извиниться за свое поведение, все обвинения в свой адрес он отрицает.