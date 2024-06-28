Обвиняемая в неуплате налогов Елена Блиновская погасила еще 70 млн рублей долга

«Королева марафонов» Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов в особо крупном размере, погасила еще 70 миллионов рублей в качестве погашения долга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Задолженность Блиновской перед государством в настоящее время составляет 1,35 миллиарда рублей. При этом сумма постоянно увеличивается из-за пеней и штрафов.

В мае в первом апелляционном суде Москвы представители «королевы марафонов» заверили, что она внесла 140 миллионов рублей в качестве погашения долга. Несмотря на это, блогера оставили в СИЗО.

28 июня 2024 года ее мужа, предпринимателя Алексея Блиновского объявили в розыск из-за уголовных дел за неуплату налогов. Чтобы доставить находящегося в зоне СВО мужчину в Москву, за ним должны приехать военные правоохранители.

Также стало известно, что муж Елены уже две недели находится на боевом задании, с ним нет никакой связи.

Ранее экс-адвокат Эльман Пашаев, получивший ранение в зоне СВО, сообщил, что вернулся в расположение части и сейчас вместе с мужем «королевы марафонов» Алексеем Блиновским находится в Красногоровке. По его словам, в населенном пункте под Марьинкой в ДНР идут ожесточенные бои.