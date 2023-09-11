Обвинили в обмане: Алексей Воробьев оправдался за операцию под наркозом

Певец Алексей Воробьев рассказал, почему был под наркозом во время легкой операции на руке. Поклонники решили, что 35-летний мужчина скрывает, что он перенес еще ряд хирургических вмешательств. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Напомним, что у артиста в руке застрял кусочек стекла, который попал туда после происшествия у него дома. У Алексея упала картина, которая разбила посуду, один из осколков попал в руку мужчине. Он подумал, что вытащил его, но в итоге проходил с фрагментом некоторое время. Понадобилась операция.

В больнице звезде сделали рентген, а во время хирургического вмешательства вытащили осколок. Воробьев с перебинтованной рукой сообщил, что все проходило под общим наркозом, что удивило его фанатов. Они считают, что наркоз можно было не делать при такой небольшой операции. Некоторые предположили, что Алексей решился на еще какие-то манипуляции, о которых просто не стал рассказывать.

Певец оправдался и объяснил, что сам был не рад такому решению, так как после инсульта выступает против общих наркозов. Но другого выхода просто не было, об этом ему сразу заявил врач.

«Местный наркоз делать было нельзя по той причине, что он бы все равно до конца не обездвижил руку. А выходит так, что там нужно было делать достаточно большой надрез, вскрывать кожу, вытаскивать все лишнее, то, что уже тело вокруг этого осколка создало, то есть это достаточно непростая операция», – поделился артист.

Воробьев уточнил, что хирург настаивал на наркозе, в итоге все прошло аккуратно и максимально точечно.

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