Обвинили в хайпе на больном ребенке: украинцы набросились на Лободу из-за языка в песнях и жесткого пиара

Украинской певице Светлане Лободе досталось от фанатов. Поклонники обвинили звезду в хайпе на чужом горе и в использовании чужого языка в ее треках, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Лобода, которая позиционирует себя как украинская певица, выложила в соцсетях ролик, снятый в Тюменской области. В нем мальчик просит вызвать маму такси. Видео стало вирусным и артистка использовала его для продвижения своего трека на русском языке.

Украинские фанаты Светланы осудили ее за провокационную публикацию. Людям не понравилось, что звезда хайпится на больном ребенке и поет не на родном языке. Лобода, в свою очередь, попыталась оправдываться. Артистка заявила, что ничего не знала о проблемах у мальчика и просто хотела его поддержать.

Ранее сообщалось, что Лобода решила напомнить о себе провокационным нарядом. Потерявшая былую популярность певица пытается любыми способами привлечь к себе внимание.