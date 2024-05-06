Обвиненные в поддержке ВСУ барды Никитины собираются вернуться в Россию. Такая информация появилась в ряде Telegram-каналов, которые цитирует aif.ru.

Оказалось, что Татьяна и Сергей Никитины планируют возвращение в Россию уже в июле этого года. Об этом заявил представитель концертной площадки, где отменилось выступление пары.

«Информация пришла от самого Сергей вчера, я ним лично разговаривала. Он сказал, что Татьяна себя плохо чувствует, у нас 11 концертов, гастроли, мы вымотанные. Он говорит, что в июне мы не приедем точно. Если рассеются тучи, то может быть, приедем в июле», – говорится в сообщении в Telegram-канале «Хуже и не скажешь».

На данный момент Никитины находятся в Испании и негодуют по поводу новостей, которые появляются о них в прессе.

Напомним, что концерт артистов к 80-летию Сергея, запланированный на 13 июня, в итоге не состоится.

Скандал с участием пары произошел, когда Никитины появились на афише фестиваля «Возраст счастья» в Черногории вместе с уехавшей в Латвию актрисой Чулпан Хаматовой, поэтессой Верой Полозковой, певицей Манижей, выразившей сочувствие атаковавшим «Крокус Сити Холл» террористам. Все вырученные на фестивале деньги организаторы пообещали отправить на помощь ВСУ.

После громких обсуждений и публикаций в СМИ, Никитины отказались от участия в мероприятии и заявили, что никогда не оказывали финансовую поддержку Украине.

Ранее мы писали о том, что актриса Ольга Ломоносова высказалась об уехавших артистах. Звезда сериала «Не родись красивой» рассказала, смогла бы жить в эмиграции или нет.