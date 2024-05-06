«Им несладко»: звезда «Не родись красивой» высказалась об уехавших из России артистах

45-летняя актриса Ольга Ломоносова призналась, что не смогла бы жить в эмиграции. Звезда сериала «Не родись красивой» высказалась об уехавших артистах в интервью журналу «Атмосфера», пишет WomanHit.ru.

Оказалось, что знаменитости жаль коллег, которые покинули страну. Но она убеждена, что каждый из них делает свой выбор, исходя из личных обстоятельств.

«Если человек не может здесь находиться, если ему плохо, кажется, что зажали в тиски — ну что делать? Сложно судить. Отчасти их жалко — они оторвались от родины, не только от страны, правительства, но от друзей, родных, любимой работы. Кто-то лучше устроился, кто-­то хуже, но все равно им несладко», — поделилась мыслями звезда.

Несмотря на то, что Ломоносова из Донецка, она давно переехала в Москву и не представляет, как смогла бы уехать из этого города. По ее словам, иногда она устает от этого места, но всегда с радостью возвращается.

«И мама здесь, я не смогу ее оставить. Я люблю русский язык, откровенно говоря, и не знаю другого», – объяснила артистка.

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