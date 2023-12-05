Обвиненная в абьюзе Дайнеко о бывшем муже: «Столько интервью дал, что мне даже жалко»

Певица Виктория Дайнеко прокомментировала обвинения бывшего мужа Дмитрия Клеймана в психологическом насилии и рукоприкладстве. Она вспомнила один из эпизодов, во время которого, по словам ее экс-супруга, она вылила на него кипяток. Однако артистка утверждает, что это была «тепленькая водичка».

Вокалистка рассталась с Клейманом еще в 2017 году, и развод их сопровождался большим скандалом. Оба осыпали друг друга обвинениями: Виктория заявляла, что в браке ей изменяли, а Дмитрий говорил о том, что терпел абьюз. При этом певица никогда не отрицала, что у нее довольно вспыльчивый характер. Но, по ее мнению, бывший муж явно преувеличивает свои истории.

«Вылила кипяток на бывшего мужа. Он столько интервью на эту тему дал, что мне уже даже жалко. Причем вода-то была остывшая. Это был не кипяток, просто тепленькая водичка», - рассказала Дайнеко в шоу «Дискотека Дискотек».

Напомним, что сам мужчина рассказывал, что Виктория вылила ему на голову горячий чай, который обжег ему плечи и спину. Причем все это происходило в публичном месте на глазах у людей.

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