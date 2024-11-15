«Обвес мощный»: дочь Маликова показала украшения на миллионы рублей

Дочь певца Дмитрия Маликова похвасталась украшениями на миллионы рублей. 24-летняя Стеша любит показывать свои наряды и аксессуары в соцсетях.

Недавно девушка опубликовала в личном микроблоге фото в стильном наряде. На ней был пушистый розовый кардиган. Но пользователей Сети привлекла не одежда знаменитости, а ее украшения. На руках у Стеши можно заметить два кольца Cartier, а часы от этого бренда она надела на запястье вместе с браслетом с внушительными камнями.

Блогерша была сразу в двух золотых подвесках. СМИ сообщают, что суммарная стоимость украшений на фото составляет несколько миллионов рублей. Кроме того, в руках у звезды была роскошная сумка Hermes, украшенная различными наклейками и брелоками.