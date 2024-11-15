«Обвес мощный»: дочь Маликова показала украшения на миллионы рублей
© Lomohov Anatoly / East News
Дочь певца Дмитрия Маликова похвасталась украшениями на миллионы рублей. 24-летняя Стеша любит показывать свои наряды и аксессуары в соцсетях.
Недавно девушка опубликовала в личном микроблоге фото в стильном наряде. На ней был пушистый розовый кардиган. Но пользователей Сети привлекла не одежда знаменитости, а ее украшения. На руках у Стеши можно заметить два кольца Cartier, а часы от этого бренда она надела на запястье вместе с браслетом с внушительными камнями.
Блогерша была сразу в двух золотых подвесках. СМИ сообщают, что суммарная стоимость украшений на фото составляет несколько миллионов рублей. Кроме того, в руках у звезды была роскошная сумка Hermes, украшенная различными наклейками и брелоками.
«Обвес мощный», — прокомментировал свой вид девушка.
Наследница певца после окончания МГИМО решила заняться одеждой и четыре года назад объявила о запуске своего бренда. Через два года у нее открылся бутик, он находится в центре Москвы. Несмотря на активное ведение блога, Маликова скрывает личную жизнь.
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