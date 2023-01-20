Обуглены и белого цвета: Бледанс случайно продемонстрировала изуродованные на Бали руки
53-летняя Эвелина Бледанс показала руки со следами, похожими на ожоги.
Фото: Дмитрий Ермашкевич/ Starface.ru
Актриса Эвелина Бледанс, снимая видео во время путешествия на Бали, показала странные руки. Внимание привлекли отнюдь не морщины, а белые, будто ожоги, пятна.
На некоторых фото и записях их не заметно. Где-то видно издалека, что с руками не все в порядке.
На последнем видео, где Бледанс сидит с другими женщинами за столом, она прямо в камеру показала страшные руки.
Можно предположить, что это не какая-то болезнь и не ожоги, а неудачное декорирование тела – мехенди.
Ранее Эвелина Бледанс, рассказывая о своем сожителе, назвала его «прекрасным принцем». При этом актриса тщательно скрывает мужчину и заявляет, что не хочет за него замуж.
Фото: Скриншот видео с личной страницы Эвелины Бледанс