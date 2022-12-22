«Прекрасный принц»: Эвелина Бледанс рассказала о своем сожителе

Актриса Эвелина Бледанс сообщила, что живет в гражданском браке с мужчиной, но не хочет выходить за него замуж. О нем знаменитость говорит, как о «прекрасном принце», который позволяет ей ходить без макияжа и «ощущать себя лучшей даже без крутых кистей визажистов».

Роман с этим человеком Бледанс тщательно скрывает.

«Конечно, у меня есть мужчина: он со мной, греет мое сердце», - по секрету призналась актриса.

На вопрос о браке Бледанс говорит так: «А зачем туда идут?»

В ноябре стало известно, что актриса взяла квартиру в ипотеку. Она трижды была замужем, неплохо зарабатывала и только недавно, будучи в статусе свободной женщины, приобрела первую недвижимость.