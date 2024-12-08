«Научилась любить себя»: Ксения Бородина сделала неожиданное заявление после новости о помолвке

Ксения Бородина шокировала поклонников неожиданным заявлением после новости о помолвке. Телеведущая призналась, что начала по-другому к себе относиться.

По словам Бородиной, ей удалось принять себя и полюбить настолько, что теперь она не стесняется выходить на публику без укладки и профессионального макияжа.

Даже на Международной клинической конференции, где она была приглашена в качестве спикера о психологии, девушка предстала в базовом образе: коричневом свитере, черных штанах и белых кроссовках. Волосы у Ксении были собраны в пучок. Кроме того, на такое мероприятие девушка пришла без профессионального макияжа.

Однако после Бородиной все же пришлось посетить визажиста, так как ей необходимо было подготовиться к выходу на сцену в роли телеведущей.

«От выступления на конференции к выступлению на "Песне года". Сегодня много важных событий. Научилась любить себя настолько, что выступала без мейка и прически», — поделилась Ксения в личном блоге.

Поклонники стали подозревать, что Бородина стала уверенней себя чувствовать из-за Николая Сердюкова, который накануне сделал ей предложение руки и сердца. До этого сама Ксения говорила о том, что рядом с нужным человеком меняется мировоззрение.

Ранее мы писали о том, что психолог Вероника Степанова предрекла крах браку Бородиной и Сердюкова.