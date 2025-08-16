«Обсудили все накипевшее»: Игорь Крутой объявил о возвращении Леонтьева на сцену

Объявивший о конце карьеры Валерий Леонтьев приехал в студию к Игорю Крутому. Кадрами со встречи продюсер поделился в своем микроблоге.

Игорь Крутой опубликовал в социальных сетях видео со старым другом Валерием Леонтьевым и рассказал о возвращении исполнителя хита «Дельтаплан» на сцену.

«Проинспектировал аудитории, концертный зал, мой офис и с удовольствием поработал в студии, а также исполнил новые частушки (не для всех ушей)...» — делится Крутой.

В марте прошлого года Валерий Леонтьев объявил о завершении карьеры. Тогда певец заявил, что решился на такой шаг, поскольку его жанр «не терпит дряхлости». Леонтьев даже отказался давать прощальные туры, однако теперь, по словам Игоря Крутого, кажется, передумал и планирует снова порадовать зрителей в конце месяца.

«Мы обсудили его участие в «Новой Волне», да и все накипевшее... Сколько же у меня уважения, любви и преклонения к этому Человеку!» — добавил продюсер.

Ранее Леонид Дзюник рассказал, что гонорар Валерия Леонтьева может начинаться от $50 000. Более того, продюсер считает, что артист может продолжать появляться на сцене, даже если объявил о завершении гастролей.