Обследование, врачи и операции: Глюкоза мучается из-за проблем со здоровьем

Певица Глюкоза пожаловалась, что в последнее время она часто испытывает проблемы со здоровьем. 36-летняя знаменитость прошла комплексное медицинское обследование, чтобы успокоиться. Об этом пишет Пятый канал.

В эфире программы «Светская хроника» артистка рассказала, что ходила с повязкой на глазу. Поклонники были напуганы, когда увидели кумира в таком виде. Наталья Ионова (настоящее имя певицы) рассказала, что восстанавливается после хирургического вмешательства.

«С этой повязкой чувствую себя Элли Драйвер из фильма «Убить Билла», — призналась звезда.

Уже через несколько дней блондинка блистала на светском мероприятии. Ей сделали яркий макияж и эффектную прическу, которые скрыли следы от медицинской процедуры. По словам знаменитости, медики обнаружили у нее на правом верхнем веке узелок, который появился в результате воспаления сальной железы. Решено было его удалить.

«До сих пор лечу его, не поверите. Халязион, блин!» — пожаловалась певица.

Девушка испугалась за свое здоровье и решила пройти полное обследование организма.

«Я считаю, что очень важно делать чек-ап. Прошла в Москве, осталась абсолютно довольна. Слава Богу, со здоровьем все хорошо. Не молодеем, конечно!» — поделилась исполнительница.

Как только артистка упокоилась, на нее вновь обрушились неприятности. Теперь ее мучают проблемы с пальцем ноги.

«Глаз, слава Богу, прошел, но теперь я оторвала ноготь на ноге. Причем я его уже оторвала в пятый раз», — рассказала Наталья.