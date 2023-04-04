«Были необходимы»: Глюкозе сделали несколько операций

Одна из самых ярких певиц отечественного шоу-бизнеса Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, рассказала о проблемах со здоровьем. Артистка призналась, что перенесла две операции из-за ошибки врачей, когда отдыхала на итальянском курорте.

Знаменитость опубликовала в соцсетях пост, где рассказала о мучениях с ногами. Все началось восемь лет назад, когда блондинка отдыхала с семьей в маленьком городе за границей. Они передвигались на велосипедах, в какой-то момент Наталья неудачно поставила ногу на педаль и повредила ноготь на большом пальце на ноге. Ей пришлось обратиться в местную больницу.

«Сорвала достаточно прилично, пришлось вызывать скорую. Четыре часа прождала в итальянском госпитале, и потом мне удалили ноготь», – поделилась своей историей звезда.

Глюкоза отметила, что этого делать было нельзя. Врачи должны были сохранить ноготь, чтобы он продолжил расти. Из-за того, что ноготь неправильно удалили, матрицу нарушили на долгое время. По словам звезды, он не хотел расти и приживаться.

Знаменитость вернулась в Россию и нашла специалистов, которые помогли ей решить проблему. Но для этого девушке пришлось несколько раз лечь под нож хирурга.

«Проходили даже тяжелые операции, но они были необходимы для того, чтобы оживить и исправить ошибку итальянских врачей. Я перенесла две операции, остались финальные шаги, уже практически его вырастила, почти можно было делать педикюр», — продолжила рассказ артистка.