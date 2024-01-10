Актер Никоненко разнес Киркорова и Лолиту за их действия после бойкота на ТВ

Актер Сергей Никоненко раскритиковал певца Филиппа Киркорова и артистку Лолиту за их действия после бойкота на ТВ. Напомним, первый обещал отдать гонорар на помощь пострадавшим жителям Белгорода, а Лолита на видео с извинениями продемонстрировала слезы.

Никоненко заявил, что не верит ни одному слову артистов.

Слезы Лолиты и критику в ее адрес он объяснил так: «Конечно, она плакала! Еще бы не плакать! Оказаться в таком положении!» Комментарий приводит сайт mk.ru.

Решение и покаяние Киркорова Никоненко тоже не нашел убедительным. Актер признался, что хотел бы забыть этих исполнителей на всю оставшуюся жизнь. Они вызывают у Никоненко «нехорошие ощущения внутри».

Накануне Лолита третьей после Киркорова и журналистки Ксении Собчак сообщила о помощи жителям Белгорода.