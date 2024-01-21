«Ему стало обидно»: Геннадий Хазанов разочаровался в поведении Павла Воли и ушел с его концерта

78-летний Геннадий Хазанов признался, что критически воспринимает современных комиков, поскольку не приемлет шутки с использованием ненормативной лексики. Об этом юморист рассказал в передаче «Секрет на миллион».

«Я вот слушаю этих людей, очень редко когда это вызывает у меня улыбку. Почти никогда», – заявил сатирик.

При этом в некоторых современных комиках Хазанов все же видит талант: например, в Михаиле Галустяне. Только вот, по мнению Геннадия Викторовича, юморист пока не раскрыл свои способности.

«Не нашелся художник, который мог бы трансформировать его дарование во что-то крупное», – пояснил он.

Также Геннадий Хазанов вспомнил, как однажды он попал на концерт Павла Воли и Гарика Мартиросяна, однако досидеть до конца не смог. 78-летний сатирик оценил остроумие Мартиросяна, но вот поведение Воли вызвало много вопросов.

«Ему стало обидно, что этот имеет успех. И он решил догнать его и прыгнуть с ним на одну ступеньку этого трамвая, но у него не получалось. И тогда он стал прибегать к ненормативной лексике», – предположил Хазанов.

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