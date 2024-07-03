Общественники попросили отменить показ шоу Александра Гудкова в кинотеатрах. Об этом сообщает «Абзац».

Общественное движение «Сорок сороков», которое организовал брат певицы Ольги Кормухиной — Андрей Кормухин, потребовало отменить премьеру шоу «Подземелья Чикен Карри „Черное небо вампиров“».

Напомним, в кинотеатрах Тольятти, Череповца и Набережных Челнов должна состояться премьера очередного выпуска серии настольных игр. Однако активисты считают, что транслировать сцены с участием Александра Гудкова сегодня неуместно.

«Поскольку показ передачи запланирован в кинотеатрах страны, а одним из выгодоприобретателей является лицо, откровенно поддерживающее террористический режим, считаем необходимым отменить показы передачи во всех кинотеатрах России, где они запланированы», — написано в обращении.

Заявление направлено в адрес Министерства культуры Российской Федерации.

Ранее мы писали о том, что Яна Поплавская призвала бойкотировать концерты вернувшегося в РФ Александра Гудкова.