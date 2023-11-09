Общественники попросили лишить Наталию Орейро гражданства РФ за пропаганду ЛГБТ, об этом сообщает Абзац.

В 2021 году аргентинская актриса Наталия Орейро получила из рук посла России гражданство нашей страны. Звезда «Дикого ангела» давно признавалась в любви к России и не раз заявляла, что была бы рада получить российский паспорт.

Впрочем, спустя всего два года после получения гражданства, активисты движения «Сибирская правозащитная группа "Радетель"» потребовали лишить ее паспорта. Все дело в том, что по мнению общественных деятелей, знаменитость нарушила закон России и занималась пропагандой ЛГБТ.

В качестве доказательств активисты привели то, что Орейро участвовала 4 ноября 2023 года в XXXII Марше гордости в Буэнос-Айресе.

«Уже несколько лет Наталия Орейро является одним из главных гей-символов Латинской Америки. Она известна своими многочисленными публичными выступлениями против нетерпимости к разврату», - сказано в заявлении движения.

Заявление с требованием привлечь артистку к ответственности отправлено в Генпрокуратуру и МВД России.

Ранее мы писали о том, что русская копия Наталии Орейро довела себя до анорексии.