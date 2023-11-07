«Минимальный вес был всего 35 килограммов»: русская копия Наталии Орейро довела себя до анорексии

Юлия Кузьмина является двойником актрисы и певицы Натальи Орейро в РФ. Даже сама артистка уже знает про свою русскую копию. Девушка и сейчас по-прежнему поддерживает схожий образ, но уже не с таким энтузиазмом, как в прежде. Кроме того, Юлия столкнулась с проблемами, одна из них — анорексия.

Кузьмина рассказала о непростом моменте в жизни на шоу НТВ «Звезды сошлись». По словам девушки, проблемы со здоровьем стали донимать ее после рождения ребенка. Сначала молодая мама впала в депрессию, а потом начались проблемы с питанием.

«У меня был стресс, на фоне этой депрессии я перестала есть. Минимальный вес был всего 35 килограммов», — рассказала Кузьмина.

На протяжении какого-то времени девушка просто уменьшала порции, а потом и вовсе поняла, что не хочет есть. С этой проблемой Юлия пришла к врачам. Специалисты поставили ей анорексию. Кузьмину заставило взять себя в руки и продолжить лишь то, что у нее есть дети. Сейчас девушка поправилась, ее вес составляет 52 килограмма.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова еще больше похудела и почти перестала питаться. Звезда съедает по два яйца за целый день.