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10:13, 10 сентября 2023
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Общественники пообещали назвать тех, кто вернул опальную Ани Лорак на российское ТВ

Виталий Бородин пообещал назвать имена тех, кто вернул певицу Ани Лорак на НТВ.

Общественники пообещали назвать тех, кто вернул опальную Ани Лорак на российское ТВ

© Zilber Mihail/East News

Виталий Бородин пообещал назвать имена тех, кто вернул певицу Ани Лорак на НТВ, об этом сообщает Евразия Daily.

Украинская певица Ани Лорак долгое время хранила молчание и не рассказывала поклонникам о своей политической позиции. Весной 2022 года она исчезла из медийного поля. Однако вскоре Лорак начала давать концерты как в России, так и за границей. А недавно стало известно о возвращении певицы на российское телевидение. Знаменитость пригласили в качестве члена жюри шоу «Ты Супер!» на НТВ.

Такой камбэк Лорак понравился не всем. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин требовал отменить выступления звезды в России и намерен добиться ее увольнения с ТВ.

«Кто смог ее обратно вернуть на ТВ, об этом мы расскажем в понедельник. Надеюсь, мы сможем сделать так, чтобы ее оттуда убрали с позором, так как я считаю, что это предательство. Вернуть обратно предателя России на ТВ, хотя за кулисами Куек (настоящее имя Лорак, - прим.ред) всем говорит, что она патриотка, клянется в этом, но мы не видим пока официальной позиции», — объяснил Бородин.

Ранее мы писали о том, что Лорак спешно покинула Россию после просьбы отменить ее концерт в московском Крокус Сити Холле 27 сентября. Однако вскоре она вернулась в Москву. О том, состоится ли концерт, пока ничего не известно.

Источник фото:Zilber Mihail/East News
Источник:Евразия Daily
Теги:
Ани Лорак
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