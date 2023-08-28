Ани Лорак спешно покинула Россию после письма в Генпрокуратуру с просьбой отменить ее мероприятие

Уроженка Украины Ани Лорак, которая ведет концертную деятельность и имеет другие дела в России, спешно покинула Москву и оказалась за границей. Все дело в том, что исполнительница оказалась в щекотливой ситуации из-за возмущения граждан и позиции чиновников, передает Экспресс газета.

Звезда, ставшая популярной в России, никогда не отменяла этого факта и не высказывалась плохо о стране или ее жителях. Тем не менее публика крайне настороженно относится к ее деятельности и планам. Так, недавно стало известно, что исполнительница намерена провести большой сольный концерт в московском Крокус Сити Холл 27 сентября. Таким образом Лорак хотела бы отпраздновать свое 45-летие.

Пользователи Сети отнеслись к планам знаменитости с критикой и едва ли не с ненавистью. Они потребовали запретить артистке находиться на территории РФ. Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заинтересовался сложившейся ситуацией. Он поддержал стремление части граждан добиться отмены концерта Лорак 27 числа и отправил письмо в Генеральную прокуратуру.

Чуть позже стражи порядка дали, как выразился Бородин, «дежурный ответ». Соответствующую просьбу чиновника переадресовали в Министерство юстиции РФ и Федеральную службу безопасности.

Лорак, судя по реакции, не стала дожидаться ответа правоохранителей и силовиков. Артистка сама покинула территорию России. На странице в одной из социальных сетей она выложила фотографию из Южной Кореи. При этом ситуацию, возникшую пару дней назад, она комментировать никак не стала.

Ранее Лорак рассказала о больших изменениях в жизни. По словам певицы, она вошла в состав членов жюри шоу «Ты супер!».