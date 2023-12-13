Общественники хотят отобрать недвижимость у писателя Дмитрия Быкова*

Представители движения «Ветераны России» требуют лишить всего российского имущества писателя Дмитрия Быкова* (признан иноагентом на территории РФ). С соответствующим обращением они обратились в Генпрокуратуру.

У покинувшего Россию Быкова* осталось в Москве две квартиры общей стоимостью около 55 млн рублей — трехкомнатная площадью в 70 кв. метров, и однокомнатная площадью 42 кв. метров. Апартаменты находятся в престижном районе столицы на Мосфильмовской улице. Они расположены в соседних домах, пишет портал Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Ранее «Ветераны России» потребовали проверить историка моды Александра Васильева после его выступления в МГУ. Они считают, что телеведущему недопустимо учить студентов из-за его политической позиции. Они недоумевают, почему руководство вуза не предприняло действий, чтобы расторгнуть контракт с Васильевым после его высказываний.

*(признан иноагентом на территории РФ)