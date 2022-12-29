Безработный Дмитрий Тарасов вынужден передвигаться на метро

Известный футболист Дмитрий Тарасов, выступавший за «Локомотив» и сборную России, сейчас играет в медийной команде. Фанаты не считают новую работу спортсмена серьезной и уже давно прозвали его «безработным». Недавно мужчина нашел еще один способ сэкономить, он пересел на московское метро.

Супруга знаменитости, модель Анастасия Костенко опубликовала фото из столичной подземки. Девушка призналась, что давно не передвигалась таким способом и поделилась своими эмоциями. Она позировала в светлой шубе и украшениях. А вот Дмитрий слился с толпой, он был в черной куртке и шапке.

Избранница футболиста оправдалась, что они с мужем спустились в метро из-за пробок. Она обрадовалась, что сократила путь с двух часов до 45 минут.

«Было классно, на самом деле. Я бы даже сказала — романтично», – призналась девушка в личном микроблоге.