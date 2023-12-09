Общение с авторитетами и десять концертов в день: Кай Метов вспомнил, каким был шоу-бизнес в 90-е

Участник проекта «Суперстар!» на НТВ Кай Метов вспомнил о концертах в лихие 90-е, а также рассказал, как поменялся российский шоу-бизнес за последние 30 лет. В то время, по словам артиста, прославится было значительно проще.

Кай Метов дал интервью порталу ТН Звезды. Исполнитель хита «Милая моя, где ты» в беседе с журналистами восполнил, каким шоу-бизнес был 30 лет назад. Так, по словам артиста, раньше звездам приходилось давать по десять концертов в день. Но при этом прославиться было гораздо проще — для этого достаточно было попасть в телевизор.

Так как на дворе были 90-е, то обстановка была в целом небезопасная. Кай Метов рассказал, что на концерты звезд часто приходили представители криминального мира. Кроме того, они сами заказывали выступления, поэтому, по словам певца, приходилось находить с ними общий язык. Снова оказаться в лихих 90-х исполнитель не хотел бы.

Ранее Кай Метов обвинили в обмане организаторов концерта в Новосибирске. Его претензии поддержала певица Ирина Салтыкова.