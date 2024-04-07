«Мы вот в брак больше ни ногой!»: Киркоров высмеял личную жизнь Харламова

Филипп Киркоров выступил в проекте «Звезды» с командой «Борцы». В своей песне он высмеял личную жизнь одного из членов жюри шоу — Гарика Харламова.

Король поп-эстрады появился на публике в свойственной ему экстравагантности — с короной на голове и в царской одежде. Сначала бывший муж Аллы Пугачевой переделал свой хит «Просто подари», обратившись к каждому из членов жюри.

Певец участвовал в большинстве номеров команды. Кульминацией выступления стало обращение Киркорова к членам жюри через его песню «Снег». В ней 56-летний народный артист РФ, пользуясь случаем, упомянул неудавшийся брак комика Гарика Харламова с актрисой Кристиной Асмус. Запись выступления опубликована в социальной сети «ВКонтакте».

«Гарик, ты должен быть за меня — ведь разведенки мы с тобой. Строго нас не судите с ним — мы вот в брак больше ни ногой! Просто ты с половинкой своей проделаешь долгий путь. А потом половинку всего никогда уже не вернуть», — пропел он.

В этом выпуске программы «Борцы» соревновалась за выход в финал с командой «Регионы», возглавляемой Денисом Дороховым. В итоге Валя Карнавал и Артемий Лебедев отдали свои баллы Дорохову, а солист «Руки вверх!» Сергей Жуков и Тимати — Филиппу Киркорову. Решающим стал голос Гарика Харламова: он решил попросить помощи зала. В итоге юморист, нарушив правила, дал каждой команде по баллу, и они обе прошли в финал.

Бывший ведущий Comedy Club был дважды женат. С первой супругой, Юлией Харламовой, он прожил два года. Второй избранницей юмориста стала звезда «Интернов» Кристина Асмус, которая родила ему в 2014 году дочь Анастасию. В 2020 году они развелись после семи лет брака.

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