Обрывает все концы: Земфира* продала квартиру в Москве

Певица Земфира* (признана иноагентом на территории РФ) продала квартиру в элитном районе Москвы своей подруге, актрисе и режиссеру Ренате Литвиновой.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Желание продать имущество возникло у певицы на фоне требований изымать недвижимость у иноагентов, критикующих Россию. По данным источника, еще 9 марта знаменитая квартира стоимостью 60 миллионов и площадью 85 квадратных метров была переписана. Кстати, на входной двери до сих пор осталась надпись «Враг народа».

На следующий день после продажи квартиры Земфира* выпустила песню «Родина», которая была оценена критически. Сразу после этого в Генпрокуратуру поступило заявление с просьбой лишить певицу квартиры на Фрунзенской набережной.

Напомним, Земфира* покинула страну год назад. Вместе со своей подругой Литвиновой она стала жить в Париже. Певица даже успела получить французское гражданство.

Ранее мы писали, при каких именно обстоятельствах Земфира* получила гражданство Франции.

*признана иноагентом на территории РФ