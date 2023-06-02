Mash: документы Земфиры* о новом гражданстве исчезли с сайта Коммерческого суда Парижа
Фото: Starface.ru
Земфира* (признана иноагентом на территории РФ) давно не проживает в нашей стране. По данным СМИ, певица обосновалась в Париже и там начала новую жизнь. Вот почему на днях появилось сообщение: артистка стала гражданкой Франции. Несмотря на то, что сама она опровергла эту новость, Telegram-канал Mash заметил одну важную деталь.
По данным источника, после слухов о французском гражданстве знаменитости с сайта Коммерческого суда Парижа исчезли ее документы. С чем это связано — пока не сообщается.
Ранее в смене гражданства подозревали близкую подругу артистки Литвинову. Рената вышла на связь с прессой и прокомментировала сложившуюся ситуацию.
Не менее интересна та история, в которой сообщалось, то охранник магазина обвинил шоумена Гогена Солнцева в краже жевательной резинки. Подробности смотрите в этой статье.
*признана иноагентом на территории РФ