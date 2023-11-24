Обручальное кольцо на безымянном пальце: актер Селиванов скрыл свадьбу с беременной возлюбленной

Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов и его беременная возлюбленная Александра Калмыкова скрыли свадьбу, считают журналисты. Они заметили на безымянном пальце актера обручальное кольцо.

Беременность пара долго скрывать не стала, пишет Csn-tv.ru. Не так давно Селиванов вместе с избранницей провел гендер-пати, на котором в рамках шоу гости и будущие родители узнали пол ребенка.

Никаких официальных заявлений о походе в ЗАГС звезда сериала «Реальные пацаны» не делал. Тем не менее на изображениях в социальных сетях журналисты заметили, что Владимир носит на безымянном пальце обручальное кольцо.

Кроме того, слухи о тайной свадьбе подогревает его возлюбленная. Калмыкова ответила на вопрос о замужестве и опубликовала видеоролик с фотосессии в белом корсете и с букетом цветов. При этом на безымянном пальце девушки тоже заметили обручальное кольцо.

Ранее стало известно, что у Владимира Селиванова и его избранницы появится сын. Об этом стало известно на гендер-пати.