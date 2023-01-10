Оброс и переехал жить в лес: что случилось с пропавшим Дмитрием Нагиевым

Знаменитый актер и телеведущий Дмитрий Нагиев стал реже появляться на телеэкране. Многие переживают за кумира, который перестал быть активным в соцсетях. Недавно в Сеть попали свежие снимки знаменитости. На них артист с поседевшей бородой недоверчиво озирается вокруг себя.

Поклонники не сразу узнали мужчину. На новых кадрах он был с длинными волосами и в одежде совсем не своего стиля. Оказалось, что это новая роль Нагиева. Он появится на экране в образе влиятельного судьи по имени Виктор, который бросил свой пост и переехал жить в лес. Фото можно посмотреть здесь.

По сюжету киноленты, персонаж отправился на охоту, где на него напал медведь. Во время борьбы с диким зверем патрон взрывается в стволе и ослепляет Виктора, остающегося один на один с дикой природой. Режиссер Антон Мусс признался, что при создании фильма вдохновлялся лентами Роберта Земекиса, Родриго Кортеса и Дэнни Бойла.

СМИ пишут, что Дмитрий показал себя как профессионал своего дела. Он выполнял все трюки самостоятельно. Звезда падал со скал и деревьев, плавал в ледяной воде и боролся с настоящим медведем! Поклонники в очередной раз хотят насладиться его брутальным образом в кино.

Ранее мы писали о том, что за трагичное заявление сделал Дмитрий Нагиев.