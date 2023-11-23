«Обрести силы»: Кабо дала важный совет жертвам домашнего насилия

Известная актриса Ольга Кабо выступила в поддержку жертв домашнего насилия. Об этом сообщает издание StarHit.

«Обрести силы, противостоять злу и знать, что никто не имеет права делать из тебя жертву и посягать на твою свободу», - обратилась к женщинам Кабо.

Артистка выразила надежду, что новый сериал режиссера Сарика Андреасяна «Сама виновата?» сможет «вдохновить» законодателей внести корректировки в закон о домашнем насилии. При этом она добавила, что сама никогда не сталкивалась с домашним насилием.

Напомним, Ольга Кабо исполнила одну из главных ролей в сериале «Сама виновата?», основанном на истории изувеченной мужем Маргариты Грачевой. Новый проект затронул тему семейного абьюза, а его премьера состоялась 23 ноября в онлайн-кинотеатре «Иви».

Ранее Ольга Кабо призналась, что перестала прятать морщины.