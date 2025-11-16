Обрела самостоятельность: 16-летняя Анна Пересильд научилась готовить шарлотку и стала хозяйкой

Актриса Анна Пересильд стала самостоятельной. В свои 16 лет юная звезда уже многое делает сама. Об этом она рассказала в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Анна активно строит карьеру в кино, но это не мешает ей развиваться и в другом направлении. Дочь Алексея Учителя и Юлии Пересильд параллельно занимается бытом. Например, актриса похвасталась журналистам, что научилась готовить шарлотку.

«Я стала хозяйкой, скажем так. Я научилась готовить, убирать. Я умею готовить шарлотку, я много чего умею готовить теперь», — поделилась звезда телеэкрана.

Недавно с участием Анны вышел фильм «Алиса в Стране чудес». Пересильд сыграла главную героиню и столкнулась со шквалом критики. Зрители упрекнули начинающую актрису в безэмоциональности. По словам юной звезды, хейт не отразился на ее состоянии.