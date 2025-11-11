Актриса Анна Пересильд после волны критики заявила, что отлично себя чувствует

Актриса Анна Пересильд отреагировала на критику ее актерских способностей. 16-летняя звезда заявила, что отлично себя чувствует на фоне хейта.

Пересильд сыграла главную роль в фильме «Алиса в Стране чудес». Картина недавно вышла в кино. В интернете фильм массово критикуют за сценарий, костюмы – отдельные претензии звучат в адрес Анны. Основная из них – это безэмоциональность.

В сети появились сотни видео, в которых грубо высказываются в адрес дочери режиссера Алексея Учителя, а также снимают пародии на нее. Пересильд не реагирует на хейт, но под одним видео сделала исключение.

Поклонница сняла ролик в защиту 16-летней актрисы и задалась вопросом: «А вы представляете, как себя сейчас чувствует Анна Пересильд?»

Актриса на это ответила: «Я себя отлично чувствую!»

Ранее сообщалось, что Анна улетела в отпуск на Шри-Ланку с 20-летним певцом Ваней Дмитриенко.