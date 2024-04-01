«Безответственность»: отец Децла раскритиковал поздние роды в семье Петросяна

Александр Толмацкий раскритиковал Евгения Петросяна за позднее отцовство. Об этом он рассказал в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

По словам отца покойного рэпера Децла, Евгений Петросян не задумывался о последствиях, когда принимал с супругой решение о рождении детей.

«Это безответственность. Наверное, это все хорошо, но все-таки это безответственность по отношению к только что родившимся детям», — заявил Александр Толмацкий.

По мнению музыкального продюсера, ситуацию не спасет и то, что рядом с Петросяном и детьми есть молодая супруга Татьяна Брухунова.

«Но все-таки должна быть полноценная семья», — ответил он.

Напомним, Евгений Петросян и Татьяна Брухунова вместе воспитывают двух детей — сына Вагана, который родился в 2020 году и дочь Матильду, родившуюся в 2023 году. Пара расписалась в декабре 2019 года.

Ранее мы писали о том, что жена Петросяна сходила на концерт через три дня после теракта в «Крокусе» и заявила, что ей не страшно.