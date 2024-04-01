«Безответственность»: отец Децла раскритиковал поздние роды в семье Петросяна
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Александр Толмацкий раскритиковал Евгения Петросяна за позднее отцовство. Об этом он рассказал в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
По словам отца покойного рэпера Децла, Евгений Петросян не задумывался о последствиях, когда принимал с супругой решение о рождении детей.
«Это безответственность. Наверное, это все хорошо, но все-таки это безответственность по отношению к только что родившимся детям», — заявил Александр Толмацкий.
По мнению музыкального продюсера, ситуацию не спасет и то, что рядом с Петросяном и детьми есть молодая супруга Татьяна Брухунова.
«Но все-таки должна быть полноценная семья», — ответил он.
Напомним, Евгений Петросян и Татьяна Брухунова вместе воспитывают двух детей — сына Вагана, который родился в 2020 году и дочь Матильду, родившуюся в 2023 году. Пара расписалась в декабре 2019 года.
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