«Размер компенсации морального вреда будет снижен»: как может закончиться судебный процесс Успенской и Киркорова

Звездный юрист Анжелика Браилко прокомментировала громкий судебный процесс артистов Филиппа Киркорова и Любови Успенской. По ее словам, размер компенсации за моральный вред может быть снижен в 2-3 раза. Об этом она рассказала порталу «Страсти».

Звезда шансона в конце июня отказалась идти на мировую с исполнителем хита «Зайка моя», поэтому разбирательства продолжаются. Напомним, что Киркоров подал иск на сумму 10 миллионов рублей из-за того, что в одном из интервью Успенская назвала его женоненавистником. В ответ Любовь Залмановна обвинила певца в клевете из-за слов о попрошайничестве. Оба ждут извинений и отказываются делать первый шаг к примирению.

В интервью для «Страсти» Анжелика Браилко отметила, что не может сказать, как именно будет дальше развиваться судебный процесс, так как не изучала документы. Но ситуацию она назвала «неоднозначной».

«Однако, я полагаю, что размер компенсации морального вреда будет снижен судом раза в 2-3, как минимум», - заявила юрист.

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