Образование, похожее на опухоль: Александра Збруева направили в спеццентр для уточнения диагноза

Медики заподозрили онкологическое заболевание у актера Александра Збруева. Как сообщает Telegram-канал Mash, в ходе УЗИ у народного артиста РСФСР обнаружили образование, похожее на опухоль.

В связи с этим звезду «Большой перемены» перевели из НИИ им. Склифосовского в специализированный центр для углубленного обследования.

7 октября Збруев вызвал домой бригаду скорой помощи из-за спазмов в области живота. После самостоятельно обратился в больницу, где его обследовали и отправили на биопсию для уточнения диагноза.

Напомним, в сентябре в московских театрах перенесли спектакли с участием актера из-за ухудшения состояние здоровья. Збруев должен был выйти на сцену «Ленкома» и Театра на Малой Бронной, однако постановки, в которых он был заявлен, перенесли. Он жаловался на головные боли и слабость.

Ранее Александр Збруев объяснил, что не смог сыграть в постановке «Вишневый сад» на сцене театра Ленком 9 сентября, так как сильно волновался перед спектаклем, и поэтому у него поднялось давление.